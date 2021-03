Vos invités pourront désormais traverser la maison pour se rendre dans le jardin ou aux toilettes

Le Comité de concertation a décidé que les rassemblements extérieurs jusqu'à 10 personnes, moyennant le respect des mesures sanitaires comme le port du masque, seraient autorisés à partir de lundi.

" Ceux qui habitent une maison mitoyenne peuvent aussi recevoir des invités dans leur jardin", a indiqué Frank Vandenbroucke durant l’interview. Le ministre fédéral a aussi précisé que les invités pouvaient désormais se rendre aux toilettes, un luxe qui n'était autorisé jusqu'à présent qu'à l'unique contact rapproché du ménage.

"Cela ne veut pas dire qu'organiser des barbecues est une bonne idée. Car vous allez être tentés de vous rapprocher et de créer l'ambiance. Mais nous n'allons pas non plus l'interdire ou le sanctionner. Plus que jamais nous comptons sur la bonne compréhension de la population", a lancé Frank Vandenbroucke.