Vue d’en haut : 240 ifs plantés en cœur pour saluer les héros de la crise sanitaire

Un grand cœur composé de 240 ifs orne désormais la commune de Moerbeke, dans la province de Flandre orientale. Cette composition vient clôturer une vaste campagne lors de laquelle 18.000 arbres ont été plantés au sein de six nouveaux "bois des héros" installés dans les différentes provinces flamandes. Le projet a été lancé lors du premier confinement, et a été organisé par l’initiative citoyenne Bedanktmerci et l’association environnementale BOS+. Les arbres ont été achetés par des citoyens et des entreprises en hommage à toutes les personnes devenues des héros et héroïnes de la crise sanitaire.