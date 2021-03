Elise Vanderlest sacrée championne d’Europe du 1.500m

Elise Vanderlest s'est lancée dans un long sprint pour devancer la Britannique Holly Archer (4:19.91), en argent, et l'Allemande Hanna Klein (4:20.07) en bronze. D'abord disqualifiée, Archer a obtenu gain de cause en appel et conserve sa deuxième place.

La Montoise avait réussi vendredi le troisième temps de sa série, en 4:10.49, repêchée au temps, et disposait du cinquième temps de l'ensemble des finalistes.

Elise Vanderlest, 23 ans, avait porté le record de Belgique à 4:05.71 à Liévin dans le nord de la France le 9 février dernier. Championne de Belgique en salle et en plein air et championne de Belgique de cross court en 2019 aussi, Elise Vanderelst avait récolté l'argent à l'Euro espoirs de 2019 en plein air en 2019 et fut 4e des Mondiaux juniors à Bydgoszcz en 2016.