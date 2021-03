Infrabel installe des traverses écologiques sur les voies de chemin de fer : une première en Europe

Les premières pièces produites, et posées samedi entre Puurs et Anvers, sont d'une teinte verdâtre et dénotent du gris dont se pare habituellement tout objet en béton. Concrètement, la traverse - cet élément permettant de fixer les rails et de les rendre solidaires - n'est plus constituée de ciment. C’est désormais le soufre qui fait office de liant.

Les avantages seraient multiples : "La production de ciment émet beaucoup de CO2. D'abord de par la nature de la réaction chimique de transformation du calcaire en ciment ; ensuite parce que ce processus est très énergivore, nécessitant d'atteindre une température de 1.400 degrés", explique Infrabel. "Avec le béton de soufre, une température de 140 degrés suffit à modeler la traverse. La production de dioxyde de carbone est ainsi fortement réduite (de 40%) passant de 75kg de CO2/traverse à 45kg de CO2 /traverse", poursuit le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.