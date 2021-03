Léger assouplissement des mesures sanitaires : voici ce qui change dès ce 8 mars

Les enterrements et les crémations pourront par ailleurs se dérouler en présence de 50 personnes au maximum et non plus 15, à raison d'une personne par 10 mètres carrés, tant dans l'espace prévu à cet effet qu'à l'extérieur dans un cimetière.

Diverses activités professionnelles (saunas privés, photographes, prestations pour soins de cheveux et vente de denrées alimentaires à domicile) pourront également redémarrer.

"Les autres modifications qui ont été décidées par le Comité de concertation et qui entreront progressivement en vigueur à une date postérieure au 8 mars 2021, seront traduites dans un nouvel arrêté ministériel dans le courant de la semaine prochaine", a précisé le cabinet de la ministre de l'Intérieur.