Cette semaine 97.117 vaccins seront administrés en Flandre

La majeure partie des vaccins (51.670) sera livrée aux centres de vaccination. Ils en recevront ainsi 30.000 de plus que la semaine dernière. Ces derniers sont actuellement encore réservés au personnel soignant. Dès le 15 mars, les personnes de plus de 65 ans pourront recevoir une première dose. Le but étant que les seniors aient reçu les deux doses d’ici fin avril.

Dans les hôpitaux, 20.322 vaccinations sont planifiées cette semaine, uniquement pour des personnes qui reçoivent leur seconde dose. Quelque 20.274 autres doses iront aux établissements de soins collectifs, et 4.134 doses aux habitants de résidences-services ou logements assistés. Et puis 717 doses seront livrées à des maisons de repos et soins qui doivent encore "rattraper" la vaccination, retardée à cause d’une contamination au coronavirus. La plupart des maisons de repos et soins ont maintenant entièrement terminé le processus de vaccination.

Par rapport à la semaine dernière, 32.001 personnes en moins seront vaccinées cette semaine en Flandre. En raison des livraisons variables de vaccins par les firmes pharmaceutiques, indique l’Agence flamande Soins et Santé. Dans certaines institutions de soins, la vaccination sera avancée ou retardée d’une semaine, pour des raisons pratiques. Aucune dose du vaccin américain Moderna ne sera en outre livrée cette semaine. "Les livraisons de Moderna restent très variables. Il n’y en a pas toutes les semaines", précise Joris Moonens, porte-parole de l’Agence.

Ce week-end on apprenait d‘ailleurs que la différence entre le nombre de vaccins qui ont été livrés à la Belgique et le nombre de ceux qui ont déjà été administrés a augmenté ces dernières semaines. D’après le président de la task-force Vaccinations, Dirk Ramaekers, il s’agirait actuellement d’une phase de transition en raison du lancement des centres de vaccination et des erreurs constatées dans le système d’envoi d’invitations à la vaccination. Dans les semaines à venir, cette différence devrait diminuer.