Le BANAD Festival aura lieu cette fois du 22 mai au 6 juin

Le deuxième week-end aura essentiellement pour théâtre l'Ouest de la ville avec, notamment, l'accès pour la première fois à l'ancienne chocolaterie-biscuiterie "Victoria" à Koekelberg ou encore l'emblématique monument "Art deco" qu'est le Palais des Beaux-Arts.

Le troisième week-end sera consacré à l'Est et au Nord de la ville. Ici, une partie du parcours pourra se faire à vélo en compagnie d'un guide. De nombreuses animations et visites guidées émailleront ce festival, notamment à la "Bibliotheca Wittockiana" où l'on pourra découvrir des livres anciens, un concert à "Flagey", une soirée jeu à la "Maison Cauchie", un "workshop" au "Musée Horta", un atelier musical à la "Maison Autrique", ou encore des visites en audiodescription (Villa Empain (photo), église Sainte-Suzanne) ou en langue des signes à la "Bibliothèque Solvay".