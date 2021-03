La Belgique rentre avec 5 médailles de Torun: "Un résultat au-dessus des attentes"

La cinquième médaille belge à Torun a été décrochée dimanche soir par Isaac Kimeli sur 3.000 mètres, dans un temps de 7:49.41, alors que Robin Hendrix a dû se contenter de la 12e et dernière place en 7:59.86. L’athlète de 26 ans originaire du Kenya, a décroché la médaille d’argent.

Le pensionnaire de l'Olympic Essenbeel Hal (OEH) a donc apporté une cinquième médaille historique à la Belgique, qui n'avait jamais atteint un tel total lors d'un Euro indoor. "C'est vraiment un sentiment fantastique de décrocher une médaille pour son pays", a déclaré Kimeli après l'arrivée. "Nous avons été stimulé par les premières médailles belges décrochées lors des jours précédents. Cela n'a fait qu'augmenter le désir d'en décrocher une de plus."

Le titre du 3.000 mètres est revenu au phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen. "Il est très difficile à battre. Il se porte en tête et imprime le tempo. Et puis vous sentez l'acide lactique arriver. Samedi, je l'ai battu au sprint (en séries). L'argent est déjà très beau", a ponctué Kimeli. Si Hendrix a terminé 12e, il a fait son travail tactique et n'est donc pas étranger à la médaille de son collègue. "Nous avions prévu d'imprimer un tempo confortable dès le début. Nous nous sommes mis à trois devant pour que personne ne puisse nous dépasser. Cela a parfaitement fonctionné, Isaac a ponctué le travail. Nous nous entraînons ensemble depuis très longtemps, je suis très fier de lui. C'est sa première médaille sur la piste et cela signifie beaucoup", a conclu Hendrix, toujours aux études et qui n'a donc "pas beaucoup de temps pour s'entraîner".