Un castor aperçu au Linkeroever, dans le centre-ville d’Anvers

Le week-end dernier, on a pu voir, sur des images, un castor nageant dans la marina du Linkeroever à Anvers : "C'est la première fois que nous voyons un castor à cet endroit. C'est tout nouveau", a expliqué Kristijn Swinnen de Natuurpunt ce lundi dans l’émission "Start Je Dag" (Radio 2). "Nous savons qu’à Bruges et à Louvain, il y a déjà des castors en ville. Nous pensions qu'ils restaient dans des réserves naturelles mais apparemment ils recherchent de plus en plus la présence des humains".

Lire la suite en-dessous de la vidéo