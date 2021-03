Trois mineurs arrêtés dans l'enquête sur la mort d'un homme à Beveren, le motif homophobe pas encore confirmé

Çavaria, groupe flamand de défense des droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, intersexes (LGBTQI+), a annoncé lundi se constituer partie civile après la mort samedi d'un quadragénaire tué dans un parc de Beveren pour des motifs présumés homophobes. "C'est toute notre communauté qui est visée" par ce crime, a souligné Lozano Lafertin, coordinateur au sein de çavaria.

Plusieurs suspects ont été appréhendés et sont actuellement auditionnés.

"C'est abominable", a réagi lundi M. Lafertin. Par ce crime, "ce n'est pas seulement une personne qui est visée, mais toute notre communauté. Il s'agirait de la deuxième victime mortelle de l'homophobie dans notre pays", après l'assassinat d'Ihsane Jarfi à Liège en 2012.

"Nous voulons présenter nos condoléances à la famille et aux amis de la victime et espérons qu'ils trouveront suffisamment de soutien", notamment grâce aux lignes d'écoute dédiées.

En tant qu'ASBL représentant les droits des personnes LGBTQI+, Çavaria a annoncé se constituer partie civile afin d'être impliquée dans l'enquête, qui suit actuellement son cours. Pour l'association, il est primordial que la société dans son ensemble réagisse à cet acte injustifiable.

De son côté, le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver, s'est dit lundi "horrifié" par l'homicide du quadragénaire dans la commune de Flandre orientale et a vivement condamné cette violence. "C'est avec horreur et stupéfaction que j'ai appris la nouvelle. J'espère que de tels faits ne se reproduiront plus jamais. Les coupables doivent être arrêtés et sévèrement punis pour que cela ne se reproduise plus jamais", a-t-il réagi.