"Une chouette dame, mais qui la connaît en Flandre ?" : les avis sont partagés sur le nom du tunnel Annie Cordy

D’après un rapide sondage réalisé par Radio 2 Vlaams Brabant - Brussel (VRT), les réactions vont de l'enthousiasme à l'indifférence.

"J'appréciais beaucoup Annie Cordy, c'était une femme formidable et courageuse. Mais j’aurais préféré une personnalité ayant eu un grand rôle historique pour tout le pays", estime ce passant, interrogé par Radio 2. Deux étudiantes pensent que c'est une bon choix : "Je suis féministe et je pense que c'est bien que ce soit un nom de femme. Mais j'admets que le nom actuel du tunnel ne me posait aucun problème. Et en fait, je ne sais même pas qui était Annie Cordy", dit l'un d'entre elles.