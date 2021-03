Covid-19 : Les hospitalisations et les infections sont en légère baisse

Le nombre de décès dus au Covid-19 est relativement stable par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 26 décès par jour entre le 27 février et le 5 mars. Les décès en maisons de repos et de soins sont en forte baisse, ceux à l'hôpital enregistrent donc une petite hausse, "inévitable" vu l'augmentation récente des infections et hospitalisations, tempère le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem. Sur ces sept jours, 184 décès ont donc été rapportés, dont 111 en Flandre, 54 en Wallonie et 19 à Bruxelles.

Plus de trois quarts des décès notifiés concernaient des personnes de plus de 75 ans. "Il faut assurer au plus vite une protection au plus de 65 ans non-résidents d'un établissement", a commenté Yves Van Laethem. La récente modification des recommandations pour le vaccin AstraZeneca, qui pourra donc être administré au plus de 55 ans, devrait y aider, a-t-il ajouté.

Les invitations pour la phase 1b de la campagne de vaccination, soit notamment les personnes âgées de 65 ans et plus ne vivant pas en institutions, ont d'ailleurs été lancées, a précisé Sabine Stordeur de la taskforce vaccination. Elle a affirmé que le cap du million de doses administrées avait été franchi; sur la base du dashboard, on voit que 644.933 personnes ont reçu une première dose, et 345.696 une seconde.