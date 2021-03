Les trois suspects arrêtés, peut-être impliqués dans d'autres agressions d'homosexuels à Beveren

C'est la police de Waasland-Noord qui s'est rendue sur les lieux, dans le parc de Beveren, à proximité d'une ligne de chemin de fer à hauteur de la Lesseliersdreef, où le corps d'un homme de 42 ans a été retrouvé samedi. Il avait été violemment frappé et aurait été attiré dans un piège via une application de rencontre gay. Dans la même zone de police (dont Beveren fait partie), deux hommes homosexuels ont récemment déclaré avoir été agressés par des jeunes. La police a confirmé l’information aux journalistes de la VRT.

La police n'a pas pu donner plus de détails, mais nous avons appris de bonne source que ces deux hommes sont tombés dans un piège via la même application de rencontre. Les hommes pensaient rencontrer un autre homosexuel, mais ce sont des jeunes qui les ont rejoints et les ont volés. Les incidents ont eu lieu dans la région de Beveren. Il n'est pas clair s'il existe un lien avec la mort de l'homme de 42 ans le week-end dernier et les suspects arrêtés.