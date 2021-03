Une dame âgée de 106 ans, originaire de Lo-Reninge a vaincu le coronavirus

Godelieve Voet (106 ans), qui habite à Lo-Reninge (Flandre occidentale) n’a pas arrêté de surprendre son entourage ces dernières années. Cette centenaire a, entre autres choses, effectué un saut en parachute et fait un voyage en ballon. Et à présent elle s'est remise de la Covid-19, même si pendant un certain temps, elle n’allait vraiment pas bien.