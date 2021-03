Combien de procès-verbaux pour non-respect des mesures sanitaires dressés dans votre commune ?

Dans la province d'Anvers, la plupart des amendes ont été dressées dans les zones de police d'Anvers (près de 8 000) et de Malines-Willebroek (près de 2 500). Cependant, de nombreuses amendes ont également été dressées dans la zone de police Campine-Noord-Oost et surtout à Ravels et Arendonk. La cheffe de la police, Katrien Goffings explique : "Il s'agit de deux municipalités frontalières avec les Pays-Bas, et notamment lors du premier confinement, nous avons effectué des contrôles frontaliers sur les déplacements et les voyages non essentiels, et avons alors dressé de nombreuses amendes."

En ce moment, nous ne contrôlons plus aussi intensivement qu'à l'époque. Aujourd'hui, la plupart des gens portent sur eux une déclaration sur l’honneur pour leur déplacement et il n'est pas toujours facile d’en vérifier l’authenticité."