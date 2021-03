Après la vaste opération de police, Bart De Wever demande plus de moyens pour lutter contre la mafia de la drogue

La vaste opération de police menée mardi dans notre pays et notamment dans la région d'Anvers contre les milieux de la drogue est sans précédent et a permis de découvrir une foule d'informations sur les réseaux criminels. Pourtant, l'enquête menace de s'enliser parce que les services judiciaires de notre pays ont trop peu de personnel et de ressources. C'est ce qu'a déclaré mardi le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) dans l’émission "Terzake" (VRT). De Wever, souhaite que le gouvernement fédéral débloque rapidement plus de moyens pour la lutte contre la mafia de la drogue.