Le gouvernement flamand veut davantage de bâtiments disposant de bornes de recharge électrique

Pour les projets de construction ou de rénovation résidentielle, pour lesquels le règlement prend effet jeudi, il s'agit de l'installation obligatoire des infrastructures nécessaires. La borne ne doit pas nécessairement être déjà là mais les installations, telles que les câbles et les conduits, doivent être en place pour qu'un tel point de charge puisse être installé ultérieurement.

Au moins deux points de recharge doivent être prévus pour les nouvelles constructions ou les rénovations de bâtiments non résidentiels comptant plus de 10 places de stationnement. Des travaux préparatoires doivent en outre être prévus pour un quart des places de stationnement.

Pour les bâtiments non résidentiels existants, un délai est prévu jusqu'en 2025. À partir de cette année-là, tous ceux qui comptent plus de 20 places de stationnement devront être équipés d'au moins deux points de recharge.

La Flandre vise un marché dans lequel un cinquième des nouvelles voitures seront sans émission d'ici 2025 et la moitié d'ici 2030.