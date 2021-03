Trafic de cryptophones: deux avocats placés sous mandat d'arrêt

Soupçonné des mêmes faits, un premier avocat âgé de 30 ans avait déjà été placé sous mandat d'arrêt. Les deux confrères ont chacun défendu par le passé des clients dans des affaires liées à la drogue.

La vaste opération policière de mardi a mené à 48 privations de liberté et la saisie de plus d'1,2 million d'euros. Les policiers ont également confisqué 15 armes prohibées dont 6 armes à feu, 8 véhicules de luxe, 3 machines pour compter l'argent, des uniformes de police et des balises GPS.

La police et justice affirment être parvenus à déchiffrer le logiciel de cryptage de SKY ECC, utilisé dans le cadre de pratiques illégales telles que le trafic de drogue.

L'objectif de la plus grande opération jamais organisée en Belgique était également d'identifier les organisations criminelles qui se servent du logiciel de cryptage de SKY ECC grâce au travail de décryptage de la police.