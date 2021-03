Wout Van Aert s'impose au sprint lors de la 1ère étape de Tirreno-Adriatico

Six coureurs sortaient immédiatement du peloton avec notamment Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) accompagné de Mattia Bais (Androni), Vincenzo Albanese et Samuele Rivi (Eolo), Simone Velasco (Gazprom) et Guy Niv (Israel Start-Up Nation).Le groupe de tête ne comptait jamais plus de 2:30 d'avance sur le peloton qui augmentait son allure au fil des kilomètres sous l'impulsion de Lotto-Soudal et Alpecin-Fenix.

A une vingtaine de kilomètres de la ligne, seuls Bais et Rivi restaient devant. Leur aventure a pris fin à 10 bornes de la ligne. Le sprint massif devenait inévitable.

Van Aert s'est montré le plus rapide au sprint. Le Sportif belge de l'année est sorti aux 200 mètres. Il a résisté au retour de Caleb Ewan pour décrocher sa première victoire de la saison, et ce dès sa deuxième course après sa 4e place aux Strade Bianche. C'est la 18e victoire de la carrière de Van Aert.

Van Aert endosse le maillot bleu de leader du général. Avec les bonifications, il compte 4 secondes d'avance sur Ewan et 6 sur Gaviria.

Jeudi, la deuxième étape mènera le peloton de Camaiore et Chiusdino sur un parcours vallonné long de 202 km.