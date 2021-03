Deux policiers également interpellés dans la grande "opération Sky" contre le trafic de drogue

Au total, 48 personnes ont été privées de liberté pour audition et plus d'1,2 million d'euros ont été saisis. Les policiers ont également confisqué 15 armes prohibées dont 6 armes à feu, 8 véhicules de luxe, 3 machines pour compter l'argent, des uniformes de police et des balises GPS.

Jusqu’ici, le parquet d’Anvers a ouvert sept dossiers. Dans le cadre de ces enquêtes, deux agents de la police locale d’Anvers ont été interpellés ce jeudi matin. Les deux personnes seraient un couple de policiers domiciliée à la même adresse.

On ignore quels chefs d'accusation pèsent exactement sur les deux agents. Le parquet d'Anvers se refuse à tout commentaire pour l'instant. La police locale a pour sa part affirmé avoir été mise au courant. "Nous laissons l’appareil judiciaire faire son travail. Dans ce genre de dossier, nous ne pouvons jamais faire de commentaire en raison de notre rôle d’autorité disciplinaire", a indiqué le porte-parole de la police, Wouter Bruyns.