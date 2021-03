La tempête fait un mort et une blessée grave à Aalter

L'accident mortel s'est produit vers 11h ce jeudi, lorsque l'arbre est tombé sur les deux personnes. Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur place, mais l'homme était déjà décédé. La femme a été transportée à l'hôpital dans un état grave.

A Roulers (Flandre occidentale), le toit d’une école a été emporté par le vent. A Aartselaar (province anversoise), un arbre est tombé sur le toit d’un restaurant asiatique, tandis qu’à Gand (Flandre orientale) un arbre a endommagé plusieurs voitures en tombant.

Dans la commune de Langemark (Flandre occidentale), les riverains avaient sorti leurs vieux papiers et cartons pour le passage des poubelles. Mais le vent a été plus rapide que les éboueurs et s’en est donné à cœur joie (vidéo ci-dessous).