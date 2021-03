"Le télétravail est épuisant", mais le travail hybride sera-t-il mieux ?

Depuis un an, le télétravail est devenu la norme en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette habitude aura très certainement des conséquences sur le long terme. Un mélange de travail au bureau et à domicile se profile en effet, mais selon Ie service externe de prévention et de protection au travail, Idewe, cette hybridation doit être bien réfléchie et ne pas être considérée comme naturelle.