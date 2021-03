Rafales de vent et pluie à volonté : de nombreux parcs fermés et le 1722 activé

D’après Frank Deboosere, nous entrons actuellement dans une longue période d’averses qui traverseront à vive allure le pays ces prochains jours. Elles seront accompagnées de fortes rafales de vent.

"La situation est liée à une sérieuse dépression aux allures tempétueuses qui se trouve entre l’Ecosse et l’Islande", explique Frank Deboosere. "Ces prochains jours, nous aurons du vent et de la pluie à volonté. On aura donc besoin de nos parapluies, mais il va falloir s’y accrocher !".