La tempête a abattu un châtaignier témoin de la bataille de Waterloo

Les rafales de vent ont eu raison jeudi, vers 5h du matin, d'un des trois châtaigniers de la ferme d'Hougoumont, sur le champ de bataille de Waterloo. Plusieurs fois touchés par la foudre, ces arbres âgés de plus de 300 ans étaient déjà là lors des combats de 1815. Seul l'un d'entre eux est encore vivant, mais tous trois restaient debout et ils avaient été sacrés "Arbres européens de la paix et de la mémoire". Ils constituaient un des symboles de la ferme d'Hougoumont, site cher aux Anglais puisque leurs troupes s'y sont illustrées en tenant la ferme malgré les assauts répétés des soldats de Napoléon.