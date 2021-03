Les 100.000 Belges qui doivent être vaccinés à domicile devront attendre encore un mois

Environ 100.000 Belges qui résident à domicile et peuvent bénéficier du vaccin, mais ne peuvent plus se déplacer vers un centre de vaccination, devront attendre au moins un mois de plus. Ce n’est que mi-avril qu’ils recevront la visite de leur médecin de famille. Les généralistes sont priés de les vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson, rapportent ce vendredi les quotidiens Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.