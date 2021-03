Assassinat à Beveren : les trois jeunes suspects maintenus en centre fermé

Les trois mineurs d’âge suspects dans l'enquête sur la mort le week-end dernier à Beveren de David P., un habitant de Saint-Nicolas âgé de 42 ans, resteront un mois de plus au centre fermé pour jeunes d'Everberg. C’est ce qu’ont décidé ce vendredi les juges de la jeunesse d'Anvers et de Termonde. Il s'agit d'un Anversois de 17 ans, d'un habitant de Verrebroek âgé de 17 ans également et d'un adolescent de 16 ans demeurant à Kieldrecht.