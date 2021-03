Vers un été musical? Un événement-test avec 1.000 jeunes prévu à Hasselt

Les ministres flamands Zuhal Demir, Jan Jambon et Ben Weyts ont annoncé ce vendredi l’organisation, au courant de la seconde moitié d’avril, d’un événement de foule en toute sécurité. Il rassemblera un millier d’étudiants et de jeunes à Hasselt. Ce test - qui s’inspire de celui organisé le week-end dernier au Ziggo Dome d’Amsterdam (photo), aux Pays-Bas, avec 1.300 participants répartis dans des bulles de 250 personnes - devra permettre de voir à quelles conditions des festivals d’été et d’autres événements grand public peuvent être organisés à l’avenir.