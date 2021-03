Covid-19 : Plus de 2.500 contaminations par jour, la barre des 10 millions de tests franchie  

Entre le 6 et le 12 mars, il y a eu 148,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, une moyenne identique par rapport à la semaine précédente. Ils étaient encore 170 à avoir été hospitalisés sur la seule journée de vendredi, pour 152 le vendredi précédent.

Sur l'ensemble des 7 jours, il y a eu 1.041 admissions, dont seulement 33 provenaient d'une maison de repos/et de soins (MR/MRS) ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Au total, 1.916 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital en raison du Covid-19, dont 468 patients traités en soins intensifs (un nombre qui n'avait plus été aussi élevé depuis le 3 janvier). Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 1, dont 35 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Au cours de la période du 3 au 9 mars, 17.656 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 53% en Flandre, 31% en Wallonie et 13% à Bruxelles.

Sur la seule journée du 8 mars, il y a eu 3.701 contaminations, au plus haut depuis la mi-décembre. Depuis le début de la pandémie, 801.723 cas ont été diagnostiqués en Belgique.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,00. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse.

Le pourcentage de tests positifs le plus élevé concerne la tranche d'âge 10-19 ans, avec un taux de 7,6% (devant les 40-64 ans (6,5%) et les 20-39 ans (6,2%)) et la province de Namur (10,2%), devant celle de Hainaut (8,6%) et la Région bruxelloise (7,3%).

Entre le 6 et le 12 mars derniers, 25,3 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus (-4%), dont 1,7 en maison de repos. Le nombre de décès moyen y est en recul de 43% par rapport à la semaine précédente. Sur une semaine, cela fait 177 décès, dont plus de la moitié en Flandre, dont 28 résidents de MR/MRS. Parmi eux, 12 ont perdu la vie dans ces infrastructures et 16 à l'hôpital.

Tout cela porte le bilan à 22.397 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Entre-temps, 721.826 Belges ont reçu la première dose du vaccin, soit 6,3% de la population totale. Quelque 365.808 d'entre eux ont déjà reçu la deuxième injection et sont donc entièrement vaccinés, ce qui représente 3,2% de la population totale. Au 11 mars inclus, un total de 1.087.634 doses de vaccin avaient été administrées en Belgique. En moyenne, 22.674 injections ont eu lieu quotidiennement entre le 1er et le 7 mars, contre 17.252 entre les 22 et 28 février.