Le Vlaams Belang prend ses distances après les propos homophobes de Jef Elbers

"C'est comme si l'hétérophilie était devenue anormale. Aujourd'hui, tout le monde doit être gay, c'est glorifiant. Pour moi, chacun doit pouvoir vivre sa sexualité comme il l'entend, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas présenter l’homosexualité comme la sexualité normale. La sexualité normale reste l'hétérosexualité."

Ce ne sont là que quelques-unes des déclarations faites ce samedi dans le quotidien De Standaard par Jef Elbers, candidat désigné par le Vlaams Belang pour le conseil d'administration du Fonds audiovisuel flamand (VAF).

Jef Elbers n'apprécie pas non plus les personnes transgenres. "Promouvoir cela, alors que c’est une maladie, qui affecte le cerveau. La transsexualité est anormale et je le dis sans jugement de valeur : ce n'est pas la norme, donc a-normal. " Et plus loin : "Je pense qu'une gay pride est vraiment dégoûtante. L'exhibitionnisme sur ces chars, ces chars de merde, avec leur machin dans un suspensoir. Des hommes qui s’embrassent et des femmes qui en train de s’embrasser…"