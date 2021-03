Triste bilan après un an de coronavirus: 18 000 décès de plus que la normale annuelle

Si l'on examine les chiffres régionaux, on constate que la plus forte augmentation a eu lieu à Bruxelles et en Wallonie. À Bruxelles, 22 % de personnes en plus sont mortes par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. En Wallonie, l'augmentation a été de 20 %, en Flandre de 15 %.



Si on examine encore plus en détail, le niveau du taux de mortalité au niveau communal, il y a également de grandes différences. La surmortalité est ainsi très visible à Ardooie et à Poperinge, en Flandre occidentale, en Région bruxelloise à Berchem-Sainte-Agathe et à Hoeselt dans le Limbourg. En Wallonie, le pourcentage de surmortalité est élevé à Wasseiges, Attert, Awans et Hamois.

En outre, il existe également des communes dont le taux de mortalité est nettement inférieur, comme Zuienkerke (Flandre occidentale), Tellin (Luxembourg) et Lo-Reninge (Flandre occidentale). Dans ces communes il y a eu moins de décès que d’habitude.

Cliquez sur la carte (ci-dessous) pour savoir quelle est la situation dans votre commune.