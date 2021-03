Un an après le début du confinement, plus de 100 artistes en concert durant 24 heures au Sportpaleis d’Anvers

L'événement "24 Uur Live" a démarré vendredi soir au Sportpaleis d'Anvers, avec la prestation de Niels Destadsbader à 18h00. Plus de 100 artistes se succéderont pendant ce marathon musical gratuit afin de redonner de la vigueur au secteur de la musique live. Plus de 70.000 téléspectateurs ont regardé la première prestation via le site ou l'application de Het Laatste Nieuws ainsi que sur la chaîne musicale de la VRT Studio Brussel.