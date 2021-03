Après 48 ans d’absence, l’Union Saint-Gilloise fête son retour en D1

Qu'est-ce qui est possible la saison prochaine en 1A ? "Tout est possible, je pense. Si vous regardez ce que les autres équipes 1B font maintenant en 1A, c'est génial. Nous devrons bricoler un peu ici et là, mais nous ne serons pas un candidat à la relégation. Avec les bons ajouts et peut-être quelques transferts, nous pouvons faire une grande saison."

Après 23 journées, les Jaune et Bleu affichent un bilan impressionnant de 19 victoires pour 2 partages et 2 défaites, avec 57 buts inscrits et 20 encaissés. Depuis sa défaite (1-0) à Seraing le 19 novembre, l'Union n'a connu que des victoires en championnat. Soit 10 succès consécutifs en 1B Pro League, avec au milieu une victoire en Coupe contre Mouscron (2-1). Seul Anderlecht (0-5) en 8e de finale de la Croky Cup est venu à bout des Unionistes en 2021.

Ecoutez l'entraîneur de l'Union, Felice Mazzu, au micro de nos collègues de Sporza (en français).