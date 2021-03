Une dizaine d'interpellations après les violences à Liège, 36 policiers blessés au total

Dix personnes ont été interpellées. Lors de la conférence de presse, les autorités annonçaient six arrestations judiciaires et quatre administratives. Le chef de corps de la police de Liège avait affirmé que, parmi les auteurs, trois sont Liégeois et un est mineur. Pour les autres, il s'agit d'hommes âgés entre 20 et 30 ans.

Vers 13h00 dimanche, le parquet de Liège corrigeait toutefois l'information en précisant qu'il n'y avait pas un mais bien quatre mineurs dans les dix personnes interpellées. Deux d'entre eux sont soupçonnés de recel et un autre pour jet de projectile. Ils seront présentés devant un juge de la jeunesse. Concernant les six majeurs, ils sont âgés entre 23 ans et 46 ans et ont été interpellés pour plusieurs vols dans des magasins, notamment dans le quartier de Féronstrée.

La police liégeoise a également expliqué que l'objectif samedi après-midi était d'abord de protéger les biens et les commerces du centre-ville, avant de mener des interpellations. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la recherche et l'identification d'autres auteurs, notamment en collaboration avec le zones de police bruxelloises puisque certains casseurs proviennent de la capitale. De nouvelles interpellations devraient avoir lieu dans les prochains jours.

Neuf policiers ont dû être hospitalisés, dont un se trouve toujours en observation. L'un des agents souffre d'une fracture de la clavicule.