Covid-19 : Après s'être stabilisées, les hospitalisations repartent à la hausse

Ce sont donc 1.091 patients avec Covid-19 qui sont entrés à l'hôpital sur la dernière période de référence de 7 jours. Ils étaient encore 191 à avoir été hospitalisés sur la seule journée de samedi. Un total proche des 200 et fort élevé pour un samedi puisqu'il n'y en avait eu "que" 141 le 6 mars, 156 le 27 février et 111 le 20 février.

En près d'un an, ce sont 59.103 personnes qui ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19. Quelque 1.905 s'y trouvent encore, dont 474 patients traités en soins intensifs (au plus haut depuis le 2 janvier).

"Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits occupés a augmenté de 25, dont 58 supplémentaires en soins intensifs", indique Sciensano. Avec 43%, le Brabant wallon présente le taux d'occupation de lits en soins intensifs par des patients Covid le plus élevé du pays.

Entre le 4 et le 10 mars, une moyenne de 45.366 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente et qui peut en partie expliquer la hausse des contaminations dépistées.

Les provinces de Namur (+36%) et de Limbourg (+21%) sont particulièrement touchées par cette progression des cas. A l'exception de la Communauté germanophone (-60%) et du Brabant wallon (-15%), les contaminations sont en progression dans tout le pays. La croissance est cependant minime à Bruxelles (+2%) et dans le Brabant flamand (+3%).

Les taux de positivité les plus élevés concernent les jeunes âgés entre 10 et 19 ans (7,7%) et les 40-64 ans (6,7%) et les provinces de Namur (10%) et de Hainaut (8,9%), suivies de la Région bruxelloise (7,5%).

Sur les 18.294 nouveaux cas dépistés au total entre le 4 et le 10 mars, 53% étaient rapportés en Flandre, 31% en Wallonie et 13% à Bruxelles.