Hommage au champion du monde cycliste Jean-Pierre Monseré, décédé tragiquement il y a 50 ans

Le 15 mars 1971, Jean-Pierre Monseré participe à une course de kermesse organisée par le club cycliste De Zonnestraal à Retie. Mais durant la course il est percuté par une voiture qui arrive en sens inverse sur la route de Lille à Gierle. Le coureur de 22 ans décède sur le coup.

"Je m'en souviens encore très bien", déclare le président du club Karel Wouters, qui était également présent à l'époque. "On ne l’a pas appris immédiatement. À cette époque, la communication était beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. Normalement, Retie est une commune dynamique, surtout avec la kermesse, mais ce jour-là on pouvait entendre une mouche voler. Pour moi, c'est comme si c'était hier."

Monseré avait à peine 22 ans. Il est mort en portant le maillot arc-en-ciel qu'il avait remporté six mois plus tôt au champion du monde à Leicester. Membre, aux côtés des frères Éric et Roger De Vlaeminck de l’équipe "Flandria", Jean-Pierre Monseré laissait entrevoir une grande carrière de champion.

Chaque mois de septembre, le club cycliste de Retie De Zonnestraal organise le Grand Prix mémorial Monseré. Sa famille est toujours présente. Un monument a aussi été érigé sur le lieu de l'accident.