"La nomination de Jef Elbers au VAF c’est comme cracher à la figure des holébis"

"Nommer quelqu'un qui a fait de telles déclarations c’est, à mon avis, comme cracher au visage des personnes LGBT et, en fait, à celui de l'ensemble du secteur audiovisuel. Si le Vlaams Belang ne prend pas ses responsabilités, le secteur audiovisuel le fera."

Jef Elbers a été discrédité hier après plusieurs déclarations controversées sur les personnes LGBT et transgenres dans De Standaard, samedi. "C'est exactement si l'hétérophilie devient anormale", a-t-il confié entre autres choses. "Tout le monde devrait être gay, c'est glorifiant. Pour moi, chacun peut vivre sa sexualité comme il l'entend, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas présenter cela comme la sexualité normale. La sexualité normale reste l'hétérosexualité."

Jeff Elbers n’apprécie pas non plus les personnes transgenres. "Pour promouvoir cela, il faut avoir un maladie qui affecte le cerveau. La transsexualité est anormale et je le dis sans jugement de valeur : ce n'est pas la norme, donc anormal. "Je pense qu'une gaypride est vraiment dégoûtante. L'exhibitionnisme sur ces chars, ces chars de merde, avec leur machin dans un suspensoir. Des hommes qui s'embrassent et des femmes qui s'embrassent..."

Le vice-président du Vlaams Belang, Chris Janssens, avait pris ses distances par rapport aux "mots plats" d'Elbers, mais a déclaré qu'il avait également une liberté d'expression et qu'il n'était plus possible de revoir sa nomination car la procédure était terminée. Chris Janssens avait affirmé que son parti n'avait absolument rien à voir avec l'homophobie.