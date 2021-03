Assouplissement dans l’enseignement : le ministre Ben Weyts entre les mains d’une apprentie coiffeuse

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), et le patron de l’enseignement catholique flamand, Lieven Boeve, se sont rendus ce lundi à une formation de coiffure dans une école de Courtrai. Les deux hommes étaient présents dans le cadre de l’assouplissement des mesures au sein de l’enseignement secondaire spécialisé et professionnel. Jusqu’ici, les quelques 22.000 élèves de ces classes ne pouvaient se rendre à l’école qu’une fois par semaine. Depuis ce lundi, ils peuvent désormais suivre les cours en présentiel deux fois par semaine. Lors de leur visite, Ben Weyts et Lieven Boeve en ont profité pour se faire couper les cheveux par des apprentis coiffeurs.





