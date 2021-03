Deux acteurs et une production belges en lice pour les Oscars

Côté belge, "Da Yie" d'Anthony Nti avait été pré-sélectionné pour son récit d'un étranger chargé de recruter des enfants au Ghana en vue d'effectuer un travail à haut risque. Il n'a finalement pas été nommé dans la catégorie Meilleur court-métrage.

Ce sont donc les acteurs Koen De Bouw et Johan Heldenbergh qui porteront les couleurs noir-jaune-rouge à cette 93e cérémonie des Oscars. Le premier joue dans "The Man Who Sold His Skin", de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, tandis que le second apparaît dans "Quo vadis, Aida?", de la Bosnienne Jasmila Zbanic. Les deux productions concourent dans la catégorie Meilleur film étranger.

"The Man Who Sold His Skin" ("L'homme qui a vendu sa peau" en français) narre l'histoire de Sam Ali, un Syrien qui fuit son pays en guerre pour le Liban. Il espère toutefois rejoindre à Paris la femme qu'il aime. Pour financer ce voyage, il se fait tatouer un visa sur le dos, des mains d'un artiste joué par Koen De Bouw. Au casting, on retrouve également Monica Bellucci.

"Quo vadis, Aida?" ("La voix d'Aida") a pour théâtre la petite ville bosnienne de Srebrenica. Lorsque l'armée serbe s'en empare, Aida, traductrice pour l'Onu, et sa famille cherchent refuge dans un camp onusien, parmi des milliers d'autres citoyens. Johan Heldenbergh y campe le second rôle du commandant Thom Karremans, lors du massacre de plus de 7.000 hommes bosniaques. C'est toutefois le film danois "Drunk", avec Mads Mikkelsen, qui semble favori dans la catégorie du Meilleur film étranger.