La Belgique poursuit l'utilisation du vaccin AstraZeneca : "pas de preuve d'incidence sur les caillots sanguins"

Depuis une semaine, plusieurs pays ont suspendu la vaccination au moyen du produit développé par AstraZeneca après de graves problèmes sanguins constatés chez des personnes vaccinées. Mais rien n'indique un lien de cause à effet et les annonces des autorités de santé divisent les professionnels.

L'Autriche avait lancé le mouvement le 8 mars en suspendant un lot de vaccins après la mort d'une femme de 49 ans qui venait de recevoir une dose d'AstraZeneca. Cette infirmière est décédée à cause d'une mauvaise coagulation sanguine. D'autres pays, dont l'Italie, avaient ensuite dans un premier temps suspendu des lots isolés. Plusieurs pays scandinaves - Danemark, Norvège, Islande - sont allés plus loin en interrompant l'usage de tous les vaccins AstraZeneca, suivis dimanche par les Pays-Bas et lundi par la France, l'Allemagne et l’Espagne.