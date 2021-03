Le pouvoir d'achat d'une majorité de ménages a progressé, mais les inégalités se renforcent

Le baromètre analyse la capacité de dépenses des ménages belges dans le logement, la mobilité, les soins de santé, l'alimentation, l'éducation ainsi que la culture et les loisirs.

Selon les résultats, dans l'ensemble, les ménages belges ont plus aisément payé leurs produits et services en 2020 et l'indice global Test Achats a progressé de 2,3 points, passant de 53,8 à 56,1 (selon cet indice, on rencontre de grandes difficultés financières en dessous du seuil de 33,1 et on vit confortablement au-dessus de 57,1).

Pour 2020, 50% des sondés jugent qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés financières dans les six grands domaines de dépenses, soit une hausse de 5 points par rapport à 2019.

D’après le baromètre, l'évolution favorable de l'indice s'explique notamment par le confinement et les fermetures de magasins ou lieux de culture qui ont entraîné une diminution de certaines dépenses, mais également par les diverses aides étatiques en faveur d'une partie des travailleurs.