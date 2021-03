Opération escargot sur le ring "pour des indemnités équivalentes à celles octroyées en Flandre"

"Depuis un an déjà, nos secteurs se conforment avec devoir et sens des responsabilités aux nombreuses directives imposées par nos gouvernements et experts. Nous appliquons les règles sans sourciller et consentons aux investissements et protocoles demandés pour garantir la sécurité de la population et de nos clients. Chacun de nous, à l'arrêt, subit de plein fouet le poids économique et psychologique des décisions visant à une amélioration de la situation sanitaire", déplorent les collectifs.

Un an plus tard, force est de constater que la situation est "extrêmement tendue voire catastrophique pour nombre d'entre nous", fustigent-ils. Les collectifs lancent donc un appel au Premier ministre "pour qu'il prenne conscience de la disparité des aides et qu'il se rende compte des sacrifices consentis pour sauver 11 millions de Belges".