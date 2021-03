D’ici 2024, la Maison Rubens disposera d'un nouvel espace d'accueil interactif

Le problème fondamental de la Maison Rubens réside dans le fait qu'il s'agit plus d'une maison que d'un musée. Elle offre bien au visiteur un regard sur la vie au temps de Rubens mais pas le confort et l'expérience que recherche le touriste actuel. En outre, le lieu est victime de son succès.

"En tant que musée, il ne répond pas aux normes internationales", explique son directeur Ben Van Beneden. "Un visiteur de musée demande plus qu'un musée passionnant. Il devrait également y avoir une réception, un bureau d'information, une cafétéria, des installations sanitaires et une boutique. Une meilleure accessibilité et une climatisation performante sont aussi nécessaires."

Le nouveau bâtiment devrait répondre à presque tous ces besoins et donner en outre plus d'espace au centre de recherche Rubenianum, aux services de soutien ainsi qu'à une bibliothèque. Le projet se veut un hommage discret à Rubens et un clin d'oeil à la collection de livres de l'artiste qui était autrefois conservée à cet endroit. "Il a la structure de deux grandes bibliothèques qui se font face à face et il est caractérisé par la simplicité classique du palais italien admiré par Rubens", explique l'architecte Paul Robbrecht.

Le projet comprend également le réaménagement du jardin et un certain nombre de rénovations dans le musée lui-même. Le coût total s'élève à 17 millions d'euros, principalement financé par la ville d'Anvers et le gouvernement flamand.