Frank Vandenbroucke : "La réouverture des terrasses n’est pas à l’ordre du jour"

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (SP.A) qualifie de "très inquiétants" les chiffres récents du coronavirus. "C'est plus qu'un signal d'alarme", a-t-il déclaré, ce mardi matin dans "De ochtend" (VRT). Il est rejoint par les virologues Steven Van Gucht et Marc Van Ranst. La tendance à la hausse se confirme, la moyenne est désormais de 2.844 nouvelles infections par jour, loin de l’objectif de 800 cas fixé par les autorités, et on compte 167 hospitalisations par jour, en hausse de 14% par rapport à la semaine précédente.