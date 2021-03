Frank Vandenbroucke regrette la réaction en chaîne européenne à propos du vaccin AstraZeneca

Les chiffres semblent également donner raison à la Belgique. Sur les 17 millions de personnes ayant reçu une dose du vaccin contre la Covid-19 développé par Astrazeneca en Europe et au Royaume-Uni, seuls 15 ont développé une Thrombose veineuse profonde (DVT) et 22 une embolie pulmonaire (PE), soit 0,0002% de cas, a rappelé mardi Frank Vandenbroucke. C'est moins que les 0,009% craints au départ.

En outre, le risque de thrombose et d'embolie pulmonaire est beaucoup plus élevé en cas de contamination par le coronavirus, a déclaré le ministre. Selon une étude récente, un cinquième des patients atteints de coronavirus sont concernés.

"Nous avons suivi un avis très clair du sous-groupe spécialisé du Conseil Supérieur de la Santé (CSS). Sur base de cet avis, nous avons décidé de maintenir la vaccination. Et c'est toujours la position de l'agence européenne des médicaments. La balance de risque impose de continuer la campagne de vaccination." De manière générale, "un événement thrombo-embolique est une pathologie fréquente", a développé Frank Vandenbroucke. "Chaque année en Europe, on recense 44 événements par 100.000 habitants chez les 18-24 ans et 2.055 cas par 100.000 habitants chez les plus de 80 ans.