L’Agence européenne des médicaments continue de faire confiance au vaccin AstraZeneca

Au centre de vaccination de Lommel (Lommel), où est administré le vaccin AstraZeneca on a constaté, ce mardi, plus d'annulations que d'habitude. "Environ 8%, alors qu’en général on notait entre 1 et 2% d’annulation des personnes prévues", a confié à la VRT Maarten Mulkers, qui coordonne le centre de vaccination de Lommel et de Peer.

A noter que parmi les annulations on comptait essentiellement des personnes jeunes alors que presque toutes les personnes inscrites de plus de 85 ans se sont présentées pour être vaccinées.

En Wallonie les centres de vaccination qui ont ouvert leurs portes lundi, y compris ceux qui utilisent majoritairement les vaccins AstraZeneca, ont connu peu de défections, a affirmé mardi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.