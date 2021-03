La brasserie de Westmalle met en vente l’Extra, jusqu’ici réservée aux moines

La brasserie de Westmalle (province d'Anvers) propose désormais au grand public sa bière Extra, jusqu'ici réservée à la consommation des moines et des touristes sur place. Cette bière (4,8% vol. alc.), moins chargée en alcool que ses soeurs Double (7%) et Triple (9,5%), sera disponible auprès des grossistes en boissons et dans l'horeca, une fois que le secteur aura rouvert, le 1er mai.