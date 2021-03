Une voie romaine entre Anvers et la Flandre occidentale mise au jour lors de fouilles à Maldegem

La voie romaine entre Anvers et la ville d'Oudenburg, en Flandre occidentale, a été découverte à l’occasion de fouilles archéologiques menées avant la construction d'un supermarché. Les archéologues ont commencé leurs travaux la semaine dernière et ont rapidement trouvé des traces. "Le site se trouve juste à côté de la route nationale (N9) et nous nous attendions à trouver quelque chose ici. Le fait qu'elle soit ici c’est génial", a déclaré l'archéologue Johan Hoorne.

"C'était l'une des routes les plus importantes de la grande région", ajoute Johan Hoorne. "C'était un chemin de terre vers Anvers qui passait par la crête sablonneuse d'Oudenburg." A Adegem, 2 importantes routes romaines se croisent. Il y avait la liaison nord-sud qui allait de Kerkhove, juste de l'autre côté de la frontière provinciale en Flandre occidentale, à Aardenburg en Flandre zélandaise. Et il y avait aussi la route entre Oudenburg et Anvers qui a maintenant été mise au jour. "Les voies romaines de la région sablonneuse ne sont pas très connues car elles n'étaient pas construites en pierre. Cela ne signifie pas qu'elles n'étaient pas importantes".