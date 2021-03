L’évêque d’Anvers a honte de la position du Vatican considérant l’homosexualité comme un péché

"Je tiens à présenter mes excuses auprès de tous ceux pour qui c’est douloureux et incompréhensible : les couples homosexuels religieux et catholiques, les parents et grands-parents de couples homosexuels et leurs enfants, le personnel pastoral et les conseillers de couples homosexuels », explique-t-il dans De Standaard. "Leur douleur pour l'Église est la mienne aujourd'hui."

Le Vatican a réaffirmé lundi la doctrine de l'Église catholique considérant l'homosexualité comme un "péché" et confirmé l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage, réservés à "l'union indissoluble entre un homme et une femme".

L'institution du Vatican chargée de dire et préserver le dogme catholique, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a publié une réponse à la question: "L'église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes du même sexe? " "Non", a tranché la congrégation dans son document, signé par le cardinal Luis Ladaria, préfet de ce puissant office.