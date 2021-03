Le budget corona du gouvernement flamand pour 2021 est déjà presque épuisé

La Flandre s'attendait initialement à un déficit budgétaire total de 3,5 milliards d'euros en 2021. Mais fin janvier, le Conseil économique et social de Flandre (SERV) a calculé qu'il fallait compter sur au moins 4,1 milliards d'euros. Il est probable que ce chiffre augmente encore.

Le ministre Diependaele a enfin ouvertement laissé entendre qu'il n'y aurait pas de bois de rallonge à l'infini. "J'entends presque une fois sur deux chaque matin à la radio une demande de moyens supplémentaires et je le comprends très bien... mais à un moment donné, nous devons aussi être capables de nous regarder droit dans les yeux et de dire qu'il n'y a plus d'argent", a-t-il conclu.