Le festival Tomorrowland ne sera pas annulé, mais reporté à fin août - début septembre

Contrairement à Rock Werchter et au Graspop notamment, Tomorrowland refuse pour l'instant de jeter l'éponge pour une édition en 2021 et opte pour un report à fin août - début septembre, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival, qui se tient d'ordinaire durant la seconde quinzaine de juillet. Tomorrowland dit fonder sa décision sur les conseils des experts et des autorités, ainsi que sur les perspectives de la stratégie de vaccination et des événements-tests.